Торговий центр в офісі: у Китаї побудують сучасний простір для коворкінгу – фото

В одному з районів Шанхая, Сюйхой, який відомий своїм комерційним напрямом, побудують офісний комплекс загальною площею 584 тисячі квадратних метрів. Самі офіси розташуються над торговим центром.

Дизайн розроблений у стилі, який зливатиметься з архітектурою району. На перших двох поверхах будинку планують розмістити об'єкти комерційної діяльності, пише Archdaily.

До слова: Багатоповерхівка з кубів: в Чикаго збудували перший житловий будинок в діловому кварталі

Розміри комплексу та будівельні матеріали теж не відрізняються від навколишньої архітектури.



Архітектори забезпечили працівників приватністю / фото: Archdaily

Стіни, які звернені до вулиці в будинку зробили затемненими. А фасад з боку внутрішнього двору навпаки – прозорішим. Таким чином архітектори надали працівникам більше приватності.

Між двома основними вежами також зроблений настил, який об'єднує людей з обох офісних приміщень та торгового центру. Також настил створює захищений відкритий простір з живою обстановкою. Тут встановлені ліхтарі по периметру, завдяки яким освітлює будівлі вздовж дороги Хуа-Шань.



Торгові центри мають забезпечити потреби не лише працівників офісу, але й мешканців району / фото: Archdaily

Зелені стіни використовуються вздовж фасаду дороги Тянь Пінг, виступаючи як продовження розташованого поблизу парку Сю Цзя Хуі, а також покращують спокійний вуличний пейзаж.

Розробка спрямована на те, щоб Шанхай рухався вперед як місто відкритого, сучасного та багатофункціонального простору.

Читайте також: 64 поверхи: в Маямі побудували найвищий житловий будинок міста – фото хмарочоса