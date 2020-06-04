Будинок площею 2 тисячі квадратних метрів, одноповерховий та всі матеріали для будівництва дизайнери шукали на місцевому рівні. Архітектори надихнулись традиційним стилем Зіхуатанеджо, який притаманний цьому регіону Мексики.

Традиційно у цьому регіоні Мексики місцеві будинки називають Палапа, пише видання Archdaily.

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Палапа, маючи дуже високий дах і використовуючи такі матеріали, як суха пальма, дозволяє створювати дуже просторий і свіжий простір впродовж року, а також добре продувається вітром, який проходить наскрізь – тим самим, знижує температуру всередині приміщення природнім шляхом.



На території будинку великий басейн / Фото Archdaily

Зовнішній вигляд будинку, сади, тераса та басейн – це елементи, які справді роблять будинок унікальним та надзвичайно комфортним простором.

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При облаштуванні будинку архітектори використовували лише місцеві матеріали, наприклад, басейн із камінням, яке витягли з річки чи пальмовий ліс.



Наповнення будинку відповідає екстер'єру / Фото Archdaily

На території розташований також гостьовий будинок, а спальня має цегляний купол, який захищає його від ізоляції та температури.