В заповіднику на сході Південної Африки місцева архітектурна компанія звела вузький проте довгий та високий приватний будинок. Так дивна форма будинку викликана формою скелі, на якій стоїть будинок. Які ще особливості має будівля – читайте в матеріалі.

Ширина будинку становить всього 3 метри та 30 сантиметрів, повідомляє Archdaily.

Популярне: Немов сторожова вежа: надзвичайно вузький двоповерховий будинок з'явився в Японії – фото

Власники хотіли будівлю, яка б не втручалась у ландшафт, тож довелось пристосовуватись до нерівностей, які пропонує ділянка. В результаті і вийшла довга, вузька та висока будівля.



До будинку веде тонка доріжка / Фото Archdaily

Будівля зведена з цегли та доповнена склом, а в інтер'єрі панує дерев'яне облицювання та меблі. Приміщення має численні вигини та хитрі повороти, щоб забезпечити безперешкодний ріст для дерев.



Під час будівництва не постраждало жодне дерево / Фото Archdaily

Перший поверх пропонує своїм мешканцям затишний зал, їдальню, освітлену сонцем, кухню з невеликим басейном і камін. Також тут є кабінет, бібліотека та винний погріб.



В кінці будинку є невеличкий винний погріб / Фото Archdaily

Сам будинок має мінімальні енергетичні потреби, та здатен забезпечувати електроенергією і водою себе сам.

Вас може зацікавити: Втеча в гори: в Італії розробили мініатюрний будиночок з фанери для гірської місцевості – фото

Дивіться більше фото вузького будинку з ПАР: