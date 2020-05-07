Три білосніжні димарі: у Вірджинії побудували житло, яке схоже на фабрику – фото

Американська архітектурна студія TW Ryan Architecture розробила три взаємопов'язані будинки у формі літери Y. Самі будівлі є одноповерховими, а 9-метрові димарі роблять помешкання схожим на невеличку фабрику.

Спільною рисою для трьох будинків є цегляні стіни, які об'єднують та водночас розділяють їх. Зовні стіни пофарбовані в білий колір, а дахи в мідний, пише Dezeen.

Вас може зацікавити: Будинок-міст: красиві фото L-подібної резиденції в горах Канади

Власники хотіли, щоб їхній будинок був схожий на колоніальні помешкання. Річ у тім, що саме в штаті Вірджинія поселялися перші європейські колоністи.



Власники будинку родом з Вірджинії / фото: Dezeen

Надія полягала в тому, що будинок буде зливатись з сусідніми колоніальними помешканнями, а не сучасними будинками, що будуються сьогодні,

– розповів власник житла.



В колоніальних будинках важливим елементом вітальні є камін / фото: Dezeen

На вході до будинку відвідувач відразу заходить в головний зал – велике приміщення з високою стелею. Обов'язковим атрибутом є камін, який розділяє зону відпочинку і зону спільної кухні та їдальні.



Інтер'єр будинку виконаний в стилі мінімалізм / фото: Dezeen

Розсувні скляні двері виходять у внутрішній дворик і відкривають вид на гори та захід сонця. Поруч знаходиться пороховий зал, дві шафи, пральня та вітальня.



Килими теж є важливим елементом в цих будинках / фото: Dezeen

Більше: Тут живе мистецтво: фото будівлі незвичної форми посеред фінського лісу – фото

Інтер'єри вистелені білими стінами та блідими підлогами з дерева. Кедрові плити з чорним заплямованим покриттям облицьовують мають стіни.