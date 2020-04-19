Три гори та одне озеро: в Китаї збудують футуристичний ботанічний музей – фото

В китайському місті Куньмінь архітектурна компанія THAD побудує Національний ботанічний музей. Архітектори намагались збудувати футуристичний проєкт, який має злитись з навколишнім середовищем.

Будівля займатиме 28,5 гектарів землі недалеко від парку Хейлонгтан, що біля китайської академії наук, пише Archdaily.

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Архітектурна концепція проєкту надихається формою води.



Навколо музею облаштують громадський простір / фото: Archdaily

Структура приземляється на місці, як крапля води, пульсація, течія, розповсюдження та переповнення музика рослин та ритм життя – от як ми бачимо проєкт,

– розповідає засновник THAD Сазерленд Хассі Гарріс.



Всередині відвідувачі відчувають себе наче у вулику / фото: Archdaily

Дахова конструкція імітує прожилки листя або пелюстки. Такий зовнішній вигляд повинен надавати структурі вигляду живого тіла.



Всі приміщення тут об'єднані під одним дахом / фото: Archdaily

В музеї окрім виставкового залу є оранжереї та інші допоміжні приміщення, які разом з висоти пташиного польоту, утворюють велику краплю води.

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Гіганська споруда має максимально зливатись з природою / фото: Archdaily

Громадський відкритий простір доступний для всіх і може використовуватися для таких заходів як прогулянки, пробіжки, спорт, кемпінг, чаювання та інше.

Музей розташується в західній частині країни