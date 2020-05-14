Тропічний рай: в Сінгапурі побудували апартаменти у вигляді водоспаду – фото

В Сінгапурі звели будинок, в якому рослини, вода та життєві простори об'єднані в одне ціле. Тут забезпечили природну вентиляцію, пасивне охолодження будинку та багато денного світла. Саме житло розраховане на велику родину.

На вході відвідувачів зустрічають тропічні рослини дощових лісів та звуки каскадної води, пише Archdaily.

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Стара лицева стіна будинку, яка раніше часто протікала стала проблемою для архітекторів. В результаті її вирішили перетворити на зелену каскадну стіну із характеристиками водоспаду.



Під час дощу будинок перетворюється на справжній водоспад / фото: Archdaily

Тропічні дерева тут відіграють не лише декоративну роль. Відомо, що густі насадження допомагають охолоджувати простори в спекотну погоду.



Всього будинок має три поверхи та незвичне планування / фото: Arhdaily

На плані будинка розташований зелений оазис та невелике озеро посередині, це все обрамлено ландшафтними настилами та каскадними саджанцями. Озеро складається з дощової води – саме сюди під час негоди стікається зайва вода.



Такі апартаменти допомагають з'єднатись з природою / фото: Archdaily

Цей будинок став популярним місцем збору для багатодітних сімей та їхніх друзів з усієї околиці, він також привернув увагу безлічі комах та тварин – від бджіл та метеликів до білок.

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Інтер'єр будинку старались зробити мінімалістичним / фото: Archdaily

Посередині плану будинку розташований великий відкритий атріум. А самі стіни мають багато отворів, лише частина з яких є вікнами в класичному уявленні.