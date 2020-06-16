Неподалік міста Перт, що в Австралії, архітектори оновили та реконструювали будівлю, яка була зведена посеред лісу ще у 90-х роках. В оновленому будинку є вітальня, спальня з ванною, велика кімната для читання, а також старе приміщення.

Гордістю цієї реконструкції є саме читальна зала з великими розсувними дверима, повідомляє Archdaily. Схоже: Рай для букіністів: у Великій Британії побудували будинок для читання книг – фото Безкаркасне кутове вікно в спальні забезпечує панорамний вид на дерева, що оточують будинок.

Спальня є доволі відкритою до зовнішнього світу / Фото Archdaily Також в читальній залі дизайнери вирішили використати підвіконня як затишне місце для читання та споглядання природи. Темно-сірі тони, які переважають зовні на стінах, контрастують із внутрішніми білими та облицьованими деревом перегородками.

Підвіконня спеціально розширили / Фото Archdaily Вас може зацікавити: Коробка на стовпах: цікаве архітектурне рішення для самотнього будинку в Бразилії – фото Стару частину будівлі вирішили обладнати невеликою відкритою терасою з цегляною підлогою. Дивіться більше фото будинку з Австралії: