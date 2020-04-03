Ціни на квартири у Києві в березні виросли через девальвацію гривні

У березні середня ціна на столичному вторинному ринку житла відзначена на рівні 1433 дол./кв. м. Це на 1,4% дешевле, ніж у лютому. Проте у національній валюті через девальвацію фактично середня ціна пропозиції збільшилась на 13,1% і сягнула 40 626 грн./кв.м.

Порівняно з березнем 2019 року, середня ціна 1 кв. м квартир на вторинному ринку в Києві зросла в доларах на 12,7%, в гривнях – на 16,5%. Індекс росту в доларах склав 1,13, в гривнях – 1,17. При цьому медіанна ціна квадратного метру зросла на 0,7% та склала 1290 дол./кв.м. повідомляє 100realty.ua.

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Відносно до лютого, середня ціна пропозиції 20% "дешевих" квартир низького цінового сегменту збільшилась на 13,9% – до 22368 грн./кв.м, а на 20% "дорогих" квартир вищого цінового сегменту – на 10,4%, до 66457 грн./кв.м. У доларовому еквіваленті – до 796 дол./кв. м та 2365 дол./кв. м відповідно. Індекс розшарування (співвідношення ціни "дорогого" житла до "дешевого") склав 2,97.

Тобто у порівнянні із березнем 2019 року ціни в "дорогому" сегменті житла у гривні зросли на 11,5%, а в "дешевому" – на 13,7%.

У нацвалюті ціни на квартири у минулому місяці зросли по всіх районах Києва – від 8,6% в Печерському до 16,4% у Голосіївському. У доларовому ж еквіваленті середня ціна зросла в Голосіївському на 1,6%, Дарницькому – на 1,1%, Святошинському – на 0,6%, Соломянському – на 1,1%, в інших районах зменшилась – від 0,3% до 5,2%.

Кількість виставлених на продаж квартир у березні збільшилася на 1,2% порівняно з лютим, і склала 10 515 квартир. Найбільше з’явилось пропозицій житла, розташованого на Правому березі – 48%. Квартири, розташовані на Лівому березі складають 29% від загальної кількості, в Центрі – 23%. Найчастіше продавали у березні трикімнатні квартири – 35% від загальної кількості пропозицій. Однокімнатні квартири займають 25%, двокімнатні – 30%, 4-кімнатні – 10%.

Найбільше пропонували квартири в Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах – по 15%. У Шевченківському – 12%, Солом'янському – 10%, в Дніпровському – 9%, Найменша частка виставлених на продаж квартир: в Подільському – 7%, в Святошинському та Оболонському – по 6%, Деснянському – 5%.