Ціни на оренду нерухомості в Україні впали через карантин – експерти

Наразі на ринку оренди нерухомості йдуть переговори між власниками житла та існуючими орендарями про зниження цін. Про нові договори мови майже немає – попит на оренду знизився в п'ять разів.

Зокрема у Києві, за словами ріелторів, більшість потенційних орендарів відклали питання з житлом до закінчення карантину. "Попит на оренду квартир сильно впав, відсотків на 80. Думаю, питання оренди квартир люди відкладуть до кінця карантину", – розповіла київський ріелтор, член Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Інна Шкулєпова у коментарі finance.ua.

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При цьому за вже діючими договорами власники житла зараз активно йдуть назустріч орендарям, знижуючи вартість оренди на 15-20%, а то і вдвічі.

Якщо приймуть надзвичайний стан, і це буде визнано форс-мажором, то, думаю, за оренду платити не доведеться. Ціни підуть вгору, якщо це все не позначиться на економіці і тільки після того, як закінчиться карантин,

– додала Шкулєпова.

Що стосується короткострокової оренди, за даними сервісу подобової оренди житла Dobovo, ціни впали приблизно в три рази, повідомляє прес-служба Опендатабот. Більше того, деякі об’єкти елітної нерухомості, які ніколи не були в довгостроковій оренді, зараз здаються за смішні гроші, аби власники не втрачали принаймні на оплаті комуналки.

"Якщо до пандемії у нас невелика квартира на Басейній (25 кв.м.) здавалася, в середньому, за 1200 грн на добу, то зараз ми більшість свого номерного фонду змушені були здати в довгострокову оренду за 7000-8000 грн на місяць", – говорить Володимир Безлюдний, співвласник компанії Partner Guest House.