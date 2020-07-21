У США прийняли законопроєкт про зменшення кількості скла, яке використовується для федеральних будівель, намагаючись захистити птахів від загибелі. За статистикою, майже один мільярд птахів щорічно вбиваються від зіткнень з хмарочосами у США. Більше про імовірний закон – в матеріалі.

Законопроєкт передали до Сенату, де найближчим часом відбудеться голосування, повідомляє Dezeen.

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"Закон про безпечні споруди для птахів" передбачає захист птахів, які розбиваються об фасад численних хмарочосів в містах США. Річ у тім, що перелітних птахів приваблюють вогні великого міста.



Панорама Манхеттену в Нью-Йорку / Фото Unsplash

Втім, законопроєкт стосуватиметься лише федеральних будівель. Мінімізація кількості скла на нижніх та середніх поверхах є одними із модифікацій, які захищають птахів у законодавстві.

Щонайменше 90 відсотків оголеного фасадного матеріалу від рівня землі до 40 футів (12 метрів) не повинні складатися зі скла,

– йдеться в законі.



Центральна частина Чикаго / Фото Unsplash

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За даними орнітологів, щороку в США гинуть близько мільярда перелітних птахів через "занадто прозорі фасади".