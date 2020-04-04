У Британії збудують перший у світі дерев’яний стадіон

Компанія Zaha Hadid Architects отримала дозвіл на будівництво нового стадіону на 5000 глядачів для футбольного клубу Forest Green Rovers у Глостерширі. Цей об’єкт має стати найекологічнішим футбольним стадіоном у світі, адже буде збудований лише із деревини та працюватиме на відновлювальних джерелах енергії.

Отримати погодження на будівництво вдалось лише з другої спроби – першу пропозицію відхили. Місцева влада побоювалась, що стадіон зіпсує ландшафт і зашкодить навколишнім полям. Зокрема висотність стадіону могла відволікти увагу туристів від розташованих поруч історичних селищ, а платна парковка – спровокувати безкоштовне хаотичне паркування уздовж зелених засаджень.

Zaha Hadid Architects

З урахуванням зауважень комітету з планування, у бюро змінили проєкт. Запропонували іншу стратегію озеленення, аби компенсувати використану під будівництво землю, більше уваги приділили шумоїзоляції та питанню трафіку глядачів у матчеві дні.

Zaha Hadid Architects

Конструкція стадіону повністю буде побудована з деревини, включаючи облицювання з жалюзі та консольний дах. Завдяки спеціальній мембрані, трава на полі ростиме природним чином під впливом сонячного світу.

Zaha Hadid Architects

На думку ФІФА, футбольний клуб Forest Green Rovers найбільше дбає про навколишнє середовище серед усіх команд федерації. Президент клубу – засновник компанії еко-електрики Ecotricity Дейл Вінс.

Zaha Hadid Architects

Нинішній стадіон команди поливають рециркульованою дощовою водою, для живлення прожекторів використовують сонячні батареї, а скошену траву віддають місцевим фермерам для компостування. Крім того, гравці навіть перейшли на вегетаріанську дієту, щоб зменшити негативний вплив на природу.