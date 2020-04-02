У Києві зменшився обсяг будівництва нового житла
За даними Головного управління статистики Києва, у 2019 році у місті прийняли в експлуатацію 1114,0 тис. кв. м загальної площі житлових будівель. Це на 11,3% менше порівняно із 2018 роком.
Найбільше минулого року побудували нового житла у Дарницькому та Печерському районах – 200,6 тис. кв. м та 199,9 тис. кв. м відповідно. Найменше – у Деснянському: усього лише 6,4 тис. кв. м, або 0,6% від загального обсягу по місту. При цьому переважна частина прийнятого в експлуатацію житла, а саме 94,9%, – будинки із двома та більше квартирами.
|кв. м
|% до 2018 р.
|м. Київ
|1 113 986
|88,7
|Голосіївський
|153 374
|50,3
|Дарницький
|200 612
|112,1
|Деснянський
|6 363
|40,8
|Дніпровський
|167 380
|148,3
|Оболонський
|61 539
|98,8
|Печерський
|199 924
|252,5
|Подільський
|148 638
|72,9
|Святошинський
|54 762
|93,0
|Солом'янський
|58 543
|30,7
|Шевченківський
|62 851
|128,2
Загалом у 2019 році прийнято в експлуатацію 17353 квартири. Середній розмір квартири становить 64,1 кв. м загальної площі. Крім того, минулого року прийнято в експлуатацію 43,6 тис. кв. м дачних та садових будинків у межах міста.