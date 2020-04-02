У Києві зменшився обсяг будівництва нового житла

За даними Головного управління статистики Києва, у 2019 році у місті прийняли в експлуатацію 1114,0 тис. кв. м загальної площі житлових будівель. Це на 11,3% менше порівняно із 2018 роком.

Найбільше минулого року побудували нового житла у Дарницькому та Печерському районах – 200,6 тис. кв. м та 199,9 тис. кв. м відповідно. Найменше – у Деснянському: усього лише 6,4 тис. кв. м, або 0,6% від загального обсягу по місту. При цьому переважна частина прийнятого в експлуатацію житла, а саме 94,9%, – будинки із двома та більше квартирами.

кв. м % до 2018 р. м. Київ 1 113 986 88,7 Голосіївський 153 374 50,3 Дарницький 200 612 112,1 Деснянський 6 363 40,8 Дніпровський 167 380 148,3 Оболонський 61 539 98,8 Печерський 199 924 252,5 Подільський 148 638 72,9 Святошинський 54 762 93,0 Солом'янський 58 543 30,7 Шевченківський 62 851 128,2

Загалом у 2019 році прийнято в експлуатацію 17353 квартири. Середній розмір квартири становить 64,1 кв. м загальної площі. Крім того, минулого року прийнято в експлуатацію 43,6 тис. кв. м дачних та садових будинків у межах міста.