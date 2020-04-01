У Шотландії розпочали виробництво еко-цегли, виготовленої з будівельних відходів

Стартап Kenoteq запустив у виробництво K-Briq – екологічну цеглу, що не обпалюється і на 90% складається з будівельних відходів. Таким чином, під час виробництва нового будівельного матеріалу генерується у 10 разів менше викидів вуглецю, ніж при виробництві звичайної цегли.

Винайшли цеглу K-Briq у Единбурзькому університеті Геріот-Ватт, повідомляє видання Dezeen. За словами професорки Габріели Медеро, на розробку продукту пішло більш ніж 10 років. Головною метою створення нового матеріалу було мінімізувати можливі впливи будівельної галузі на навколишнє середовище.

Експериментальні зразки нової цегли

Виглядає K-Briq як звичайна цегла, має таку ж вагу та властивості, як і глиняний аналог, проте вирізняється кращими теплоізоляційними властивостями. До того ж у компанії стверджують, що можуть виготовити таку цеглу у будь-якому кольорі. Вперше її використають вже цього року — під час будівництва лондонського Serpentine Pavilion, спроєктованого південноафриканською студією Counterspace.

Проєкт Serpentine Pavilion у Лондоні

"Я витратила багато років на дослідження будівельних матеріалів та була стурбована тим, що сучасні будівельні технології використовують сировину, не беручи до уваги, що вони є одним з найбільших джерел викидів вуглецю", — говорить професорка Габріела Медеро.

Медеро стала однією із засновниць стартапу Kenoteq, аби розпочати виробництво нової більш екологічної цегли. Виробляють K-Briq на підприємстві з переробки та утилізації відходів у Единбурзі, тим самим мінімізуючи кількість необхідного для поставок сировини транспорту.