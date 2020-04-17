У США побудували екологічний алюмінієвий будинок посеред лісу – фото
Архітектурна фірма Bryanoji Design Studio побудувала екологічний будинок, фасад якого повністю покрили алюмінієвими пластинами. Усе для того, щоб зекономити на опаленні та підкреслити навколишні пейзажі.
Будинок звели у Принстоні, що у штаті Массачусетс, пише Dezeen.
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Облицювання виготовлене з алюмінію, який на 90% переробляється. Такий фасад допомагає збільшити енергоефективність всього помешкання та надає йому привабливого зовнішнього вигляду.
Екологічні будинки стають трендом в усьому світі / фото: Dezeen
Будівля стає єдиним з пейзажем, відображаючи безперервну градацію навколишніх кольорів, додаючи витонченої поезії простому життю в лісі,
– розповіли представники архітектурної компанії.
Алюміній на фасаді має і естетичне призначення / фото: Dezeen
Будиночок є одноповерховим та розділений на два простори. Одна частина поєднує кухню, вітальню та ванну, а інша містить спальні для мешканців.
Кухня поєднана з вітальнею та їдальнею / фото: Dezeen
Зсередини споруда "обшита" деревом та фанерою, а декор виготовлений з вторинних матеріалів.
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Також в будинку є класичний деревний камін з високою чорною трубою димоходу / фото: Dezeen