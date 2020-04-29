У Великій Британії знайшли ідеальне рішення для роботи з дому: офіс у вигляді яйця – фото

Архітектурна фірма Podmakers розробила автономний офіс у вигляді яйця. Власник офісу через карантин змушений працювати з дому, тому шукав способи як полегшити свою роботу. Домашній офіс розмістили в садку на подвір'ї будинку.

Клієнт шукав можливості уникнути зайнятого кухонного столу, щоб десь мирно працювати, пише Archdaily.

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Як зазначають архітектори, робота з дому часто передбачає багато факторів, які відволікають, та може бути малопродуктивною. Office Pod дозволяє вам відсторонитися від шумного домогосподарства.



Яйце виготовлене з дерева / фото: Archdaily

Домашній офіс у вигляді яйця має всього 7 квадратних метрів внутрішнього простору та складається з дев'яти компонентів.



Яйце виготовили в майстерні / фото: Archdaily

Щоб досягти своєї вигнутої форми, в дизайні яйця використовують інноваційні технології фрезерування. Це дозволяє виготовити його повністю з дерева в майстерні. Березова фанеру обрали для проєкту через свою міцність та естетичні якості.



Офіс розташували подалі від будинку / фото: Archdaily

Зовні яйце обшите кедровою черепицею, а сходи та підвіконня облицьовані дубом, який має стійкі до погоди властивості. З часом офіс зовні набуде сріблястого відтінку, що дозволить будівлі гармонійно вписатися в його оточення.



Офіс є цілком автономним / фото: Archdaily

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Ми пропонуємо святилище в цей непевний час, – розповіли архітектори.