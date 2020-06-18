Українські архітектори з копанії Cosmos in розробили переносні будиночки для роботи під час карантину. Їх можна розмістити в подвір'ї будинку, на задньому дворі чи десь на дачі. Мета створення таких мінібудиночків надати можливість людям змінити оточення й мати створити робочу атмосферу вдома.

Переносні будинки матимуть розмір 3х4 метри, повідомляє Дім 24.

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За словами архітекторів, понад 29% людей під час карантину в Україні змушені працювати дистанційно. Це близько декілька мільйонів осіб.



Цей тип будиночка компанія назвала Пепою / Фото BRO

Для багатьох стало справжнім випробуванням жити та водночас працювати в одному просторі. Найскладніше, налаштувати робочу атмосферу й усунути всі подразники. Особливо непросто це сім’ям із дітьми,

– розповіли розробники.

Окрім як в ролі офісу, їх також можна буде використовувати як дитячу кімнату, комору, альтанку чи навіть майстерню. Автори зазначають, що хорошим варіантом використання таких будівель буде розміщувати їх на старій дачі, як спальню або ж кухню.



Цей має назву Джордж / Фото BRO

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Ідею вітчизняні архітектори запозичили в англійців, які придумали backyard office – маленький простір де можна працювати.