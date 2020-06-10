В Україні беруться за зйомки фільму Enter Through The Balcony ("Вхід через балкон"). Зйомкою займається українська студія Minimal Movie за підтримки Українського культурного фонду. Фільм повинен розшифрувати феномен балконів в українських багатоповерхівках, які дістались у спадок з Радянського Союзу.

В мережі вже з'явився перший тизер майбутнього фільму, пише Archdaily.

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Стрічку планують представити широкому загалу вже цього року, а для онлайн перегляду вона буде доступною у 2021 році. Загальний бюджет склав трохи більше одного мільйона гривень.



Більшість житлових масивів українських міст складаються з радянських будинків / Фото Archdaily

Кіно побудоване на розповідях людей з багатьох українських міст.



Один з "шедеврів" сучасних прибудов в Україні / Фото Archdaily

Автори фільму з'ясовували, чому більшість українських балконів в Україні використовуються за різним призначенням, окрім основного. Також шукали відповідь на питання чому українці так не люблять радянську архітектуру та як прийняти те, чого вже не виправити.



Подекуди такі балкони сильно псують загальний вигляд будинку / Фото Archdaily

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Зйомки відбувались у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі, Вінниці, Полтаві та Горішніх Плавнях.

Дивіться тизер до фільму: