Що ми уявляємо коли чуємо "Хюґе"? В голові зринає затишок, спокій та умиротворення. Саме скандинавські цінності прагнуть втілити розробники в новий ЖК HYGGE 148. Комплекс створений для тих, хто втомився від міської метушні, великих будинків-мурашників і мріє жити в спокої та затишку. Які переваги ЖК HYGGE 148 та як виглядатиме комплекс – читайте в матеріалі.

Стиль життя мешканців Скандинавії відомий в усьому світі, проте не обов'язково переїжджати до Данії, щоб відчути його – компанія LEV Development пропонує житло в стилі хюґе у Львові, повідомляє Дім 24.

Читайте також: Що питати у відділах продажу та як не помилитись під час купівлі квартири – поради

ЖК HYGGE 148 – це нова концепція житлового простору бізнес-класу, в якому втілений європейський стиль життя і скандинавські цінності та досконалість. Саме поняття "Хюґе", яке прийшло в архітектуру зі Скандинавії – це не дизайн чи функціональність приміщення, а його атмосфера. Це той настрій та неймовірне відчуття дому, коли повертаєшся після важкого робочого дня чи довгої мандрівки, – розповідають представники LEV Development.



Будинок має багато переваг / Фото LEV Development

Окрім особливої атмосфери, проєктом комплексу передбачена зелена територія навколо будинків. Великий підземний дворівневий паркінг, дитячий та спортивний майданчик з вуличними тренажерами, велостоянкою і спеціально облаштованою зоною барбекю.

Головні особливості ЖК HYGGE 148

Мала поверховість

Ділянка, на якій зводять будинок, дозволяє побудувати великий житловий комплекс. Проте компанія вирішила обмежити висоту проєкту, на рівні у 6-7 поверхів.



Будівлі не будуть високими / Фото LEV Development

Комплекс передбачає 3 під'їзди, а загальну атмосферу доповнюватиме розвинута інфраструктура житлового комплексу – в цокольному рівні передбачено 2-х рівневий підземний паркінг, а на першому – громадські та комерційні приміщення. Житлові поверхи починаються вже з другого рівня.

Авторський проєкт

ЖК HYGGE 148 розробляла студія Майстерні Бєляєвих, яка відома своїми проєктами не тільки в Україні, але й за кордоном. Проєкти Майстерні Бєляєвих постійно завойовують призові місця на архітектурних конкурсах. Особливої уваги в новому проєкті дизайнерів вартий сучасний та багатофункціональний хол житлового комплексу.

Дизайнерський хол

Облаштуванням холу займалась дизайнерська студія SAVYTSKYYdesign. В результаті вийшло поєднання динамічної геометрії приміщень та концепції спокійного житлового комплексу.



Хол – це візитівка будинку / Фото LEV Development

Коли я дивлюсь на цей проєкт, то мрію про те, аби Україна саме так виглядала в майбутньому. Не лише зовнішньо, але і внутрішньо. Житловий комплекс ЖК HYGGE 148 увібрав в себе скандинавську філософію життя. Він даруватиме майбутнім мешканцям відчуття сім’ї, відчуття затишку та комфорту. Це знаковий проєкт для Львова,

– розповів Василь Левицький, співзасновник компанії LEV Development.



Компанія також озеленить територію довкола комплексу / Фото LEV Development

Схоже: Дизайнерський хол і скандинавські цінності: 6 особливостей нового ЖК HYGGE

Вже до кінця 2020 року у Львові на вулиці Пасічній завершиться будівництво житла в стилі Хюґе. Майбутнім власникам компанія LEV Development пропонує 1, 2, 3 та 4-х кімнатні квартири площею від 36 до 150 квадратних метрів.