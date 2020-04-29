В Бельгії працівник кіноіндустрії облаштував підземний кінотеатр в гостьовому будинку – фото

Власник будинку в Бельгії працює в кіноіндустрії. Чоловік хотів мати вдома невеликий кінотеатр та збудувати щось таке, щоб запам'ятовувалось його закордонним друзям. Архітектурна компанія Atelier Vens Vanbelle запропонувала дворівневу будівлю з підземним кінотеатром та терасою.

Облаштувати гостьове житло вирішили у старому гаражі. Місце дуже ідилічне, через романтичний сад та річку Шелде з одного боку, а також панораму на замок з іншого, пише Archdaily.

Популярне: В Токіо побудували креативний будинок, який пронизує бетонний марш сходів – фото

Відразу за вхідними дверима на відвідувачів чекає простора вітальня з вікном-ілюмінатором та невеличка спальня в сусідній кімнаті. Проте головний сюрприз розташований під землею. До кінозалу треба спуститись по металевих сходах, а навпроти розташований невеличкий бар.



В будинку є невеличка вітальня / фото: Archdaily

Сходи здаються нескінченними, але незабаром у пансіонаті виникає нова атмосфера. Простір розроблений як дерев'яна печера і повністю складається з ламінованої деревини.



Сходи до кінотеатру / фото: Archdaily

Деревина служить для підлоги, стін і стелі, а також для всього інтер'єру: кухонної стільниці, шафи для книг, лавки, сходів і навіть основи для ліжка. Будиночок має два круглі вікна, одне з яких виходить на сад, а друге на замок.



Зал навколо обвішаний червоними завісами / фото: Archdaily

Сама будівля схожа на маяк, у верхній частині якого розташована літня тераса.

Вас зацікавить: Будинок-терка: як система жалюзі може кардинально змінити зовнішній вигляд житла – фото

Більше фото незвичного гостьового будиночка: