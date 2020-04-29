В Бельгії працівник кіноіндустрії облаштував підземний кінотеатр в гостьовому будинку – фото
Власник будинку в Бельгії працює в кіноіндустрії. Чоловік хотів мати вдома невеликий кінотеатр та збудувати щось таке, щоб запам'ятовувалось його закордонним друзям. Архітектурна компанія Atelier Vens Vanbelle запропонувала дворівневу будівлю з підземним кінотеатром та терасою.
Облаштувати гостьове житло вирішили у старому гаражі. Місце дуже ідилічне, через романтичний сад та річку Шелде з одного боку, а також панораму на замок з іншого, пише Archdaily.
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Відразу за вхідними дверима на відвідувачів чекає простора вітальня з вікном-ілюмінатором та невеличка спальня в сусідній кімнаті. Проте головний сюрприз розташований під землею. До кінозалу треба спуститись по металевих сходах, а навпроти розташований невеличкий бар.
В будинку є невеличка вітальня / фото: Archdaily
Сходи здаються нескінченними, але незабаром у пансіонаті виникає нова атмосфера. Простір розроблений як дерев'яна печера і повністю складається з ламінованої деревини.
Сходи до кінотеатру / фото: Archdaily
Деревина служить для підлоги, стін і стелі, а також для всього інтер'єру: кухонної стільниці, шафи для книг, лавки, сходів і навіть основи для ліжка. Будиночок має два круглі вікна, одне з яких виходить на сад, а друге на замок.
Зал навколо обвішаний червоними завісами / фото: Archdaily
Сама будівля схожа на маяк, у верхній частині якого розташована літня тераса.
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