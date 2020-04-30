В Бразилії з'явилась будівля, до якої можна дістатись через озеро – фото

В місті Сан-Паулу, що в Бразилії вирішили переобладнати старий амбулаторний центр під приміщення для проведення заходів. Проте справжньою родзинкою стало подвір'я перед будівлею. Потрапити всередину можна після проходження невеликого озера.

Такому мегаполісу як Сан-Паулу не вистачає зв'язку з природою, тому архітектори вирішили виправити цю проблему, пише Archdaily.

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Місцевість, площею приблизно 450 метрів квадратних, є інтерактивним етапом, який призначений для стимулювання почуттів. Відвідувача вітає тунель, який виготовлений з металевих рамок.



Територію зазнала серйозних змін та озеленення / фото: Archdaily

З одного боку розташований пишний вертикальний сад, що складається в основному з місцевих тропічних рослин, а з іншого боку – невеличке озеро, на якому розміщені спеціальні острівці.



Івент-холл став одним з найпопулярніших в місті / фото: Archdaily

Саме озеро обкладене чорним каменем та виготовлене з керамічних відходів. Пройти озеро можна за допомогою "сходів, які плавають".



Назва країни походить від назви цього дерева / фото: Archdaily

На території подвір'я також висадили Фернамбукове дерево, інша назва якого "Pau-brasil", що є символом Бразилії.

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Альтернативний шлях всередину будівлі пролягає через такий тунель / фото: Archdaily