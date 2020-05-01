В Канаді побудували публічну бібліотеку всередині пагорба – фото

Зелений дах, який схожий на верх пагорба, увінчує дах публічної бібліотеки в Торонто та доповнює навколишній парк. Простір довкола бібліотеки помережений лавками та басейнами.

Бібліотека має великі вікна, штори на яких зовні нагадують книжкові сторінки, пише Dezeen.

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Сама форма будівлі була розроблена так, щоб максимально прикути увагу до природи. Навколо бібліотеки є багато затінених павільйонів для відпочинку та дитячих майданчиків.



Навколо бібліотеки велика територія / фото: Dezeen

Бібліотека має понад 1800 метрів квадратних площі всередині. Та містить простори для усіх вікових груп. Відтворюючи інклюзивність, інноваційність, відданість навчанню, нова будівля відображає бачення керівників закладу.



Всередину потрапляє багато природного світла / фото: Dezeen

Всередині архітектурна компанія накрила куполоподібну стелю над читальним залом гіпсокартоном, щоб зменшити рівень шуму. Форму кола також повторюють люстри під стелею.



Бібліотека має багато входів / фото: Dezeen

Родзинкою інтер'єру є екрани у вестибюлі, які відображають сцени природи. З меблів всередині лише невеличкі кольорові табурети та крісла. А також круглі невеликі столики.

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Бібліотека пропонує літературу на усі вікові групи / фото: Dezeen