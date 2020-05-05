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В Карпатах побудують екологічне містечко гуцульських хобітів – фото

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Будиночки хобіта стали популярними по усьому світу
Будиночки хобіта стали популярними по усьому світу / Goodfon

Вже влітку 2020 року неподалік міста Верховина, що на Прикарпатті, з'явиться поселення хобітів Хобітхіл з трилогії "Володар перснів". Проєкт створений як для туристів, так і для місцевих.

Планують поєднати культуру і традиції казкового міста Хобітанія та справжньої Гуцульщини, повідомляє на своїй сторінці у фейсбук автор проєкту Андрій Боєчко.

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Завершиться будівництво вже в липні 2020 року. Для будівництва містечка не зрубали жодного дерева.


Хобітхіл матиме формальну незалежність / фото: Соцмережі

На гірській поляні ми побудуємо казкове містечко, яке ви бачили в фільмі "Володар перснів"! Але це буде не бутафорське кіношне поселення, а справжнє, реальне, екологічне, сучасне, енергозберігаюче, казкове містечко,
– пише Андрій Боєчко.

В Хобітхілі працюватиме колиба, санна та лижна траси, тарзанка і багато інших атракцій, зокрема і для дітей. Також тут розмістять майстерні гончарів, ковалів, килимарів та різьбярів, а родзинкою містечка стане озеро з форелями та осетрами.


Містечко розташується на пагорбі біля Верховини / фото: Svitlana Kopytko-Iliychuk

Всього планується побудувати 20 хобітських криївок, які прийматимуть гостей. Кілька мешканців Хобітхілу житимуть тут на постійній основі.

На території міста буде діяти заборона на використання поліетиленових пакетів, а туристи та місцеві будуть зобов'язані сортувати сміття.


Будиночки стануть не єдиною атракцією для туристів / фото: Соцмережі

Хобітхіл стане казковим містом-країною, а тому в новоствореній країні будуть всі ознаки суверенної держави. Так, мешканці матимуть паспорти гуцульського хобіта, а держава отримає власний гімн, герб, прапор, валюту, військо, митницю, тощо.

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Місто також проголосить "Декларацію про Незалежність від орків".

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Інновації будівництва Новини Івано-Франківська Дім Еко споживання
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