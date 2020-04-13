В Токіо побудували креативний будинок, який пронизує бетонний марш сходів – фото

Під час будівництва власного будинку в межах міста часто доводиться ставити проєкт в жорсткі просторові рамки. В цьому випадку власники навпаки вирішили побудувати якомога масштабніше житло на маленькій ділянці з громіздкими сходами, які пронизують увесь будинок.

Будинок на дві сім'ї звели в тихому кварталі Токіо з висунутим фасадом на північ, та великою скляною південною стіною, пише Archdaily.

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На другому та третьому поверсі нового помешкання поселилась молода пара, а на першому – батьки дівчини.



Сходи виконують символічну роль / фото: Archdaily

Щоб уникнути повного розділення двох домогосподарств, на південному подвір'ї дизайнери спроєктували конструкцію, схожу на сходи, що тягнеться вгору до будівлі і проникає з 1 по 3 поверх.



По цих сходах потрапити до будинку не вийде / фото: Archdaily

Проте сходи є не лише символом єднання родини, але й несуть функціональну структуру. Всередині "сходової клітки" розташовані ванні кімнати та справжні сходи використання, також на сходинках стоять вазони.



Сходи також виконують роль оранжереї / фото: Archdaily

Отже, сходи та зелень з'єднували верхні і нижній поверхи по діагональній лінії, створюючи простір, де всі покоління можуть разом проводити час.

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Так будинок виглядає з вулиці / фото: Archdaily

За задумом архітекторів, сходи не лише з'єднають інтер'єр з подвір'ям чи одне домогосподарство з іншим. Ця громіздка структура розширюватиметься далі, щоб приєднатись до околиць міста, а на іншому кінці здійметься над будинком. Таким чином сходи з'єднають місто з небом.