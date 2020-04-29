В Токіо звели будинок у вигляді піраміди – фото

В столиці Японії Токіо зведуть житловий будинок, верхні поверхи якого, нагадують каскади пірамід. Проте розробники стверджують, що надихались відомою картиною японського художника Кацусікі Хокусая під назвою "Крива сосна в Аояма".

Девелоперська компанія NTT Urban Development взялась втілити задум архітекторів у реальність. Загалом будинок матиме 15 поверхів, пише Archdaily.

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Густо посаджена бетонна та гранітна структура будинку зовні покликана нагадувати картину Хокусая та створити зелений трамплін в одному з найбільших мегаполісів світу.



За висотою нова споруда не виділятиметься серед сусідніх / фото: Archdaily

Квартири в Токіо у порівнянні з іншими містами країни досить просторі, не винятком став і цей будинок.



Так виглядає двір нової будівлі / фото: Archdaily

Визнаючи чутливість японської культури, дизайн передбачає громадські та приватні циркуляційні маршрути та зони в квартирах.



Фасад будинку частково зроблений з граніту / фото: Archdaily

Будівля пропонує екологічне доповнення до вигідного розташування будинку. Як житлові приміщення, так і спальні тут виконані в дерев'яних обрамленнях. А зовнішні насадження на терасі – взагалі рідкість в такому густонаселеному місті.

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Інтер'єр вестибюлю будівлі / фото: Archdaily