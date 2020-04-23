В Торонто оновили історичне житло з "риб'ячим" фасадом – фото екологічної будівлі
Дерев'яна черепиця та камінь разом утворюють фасад будинку у Торонто. Перша будівля на цьому місці була зведена ще на початку минулого століття, тому власники прагнули зберегти її зовнішній вигляд.
Над реновацією старої будівлі в середмісті Торонто працювала архітектурна компанія Batay-Csorba, пише Dezeen.
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Понад 100 років тому це житло побудували з каміння, ліпнини та дерева з місцевої річки. Будинок є сумішшю стилів мистецтва та ремесел за часів династії Тюдорів, що видно із зовнішніх деталей, які архітектори залишили майже недоторканими.
В будинку також є цокольний поверх / фото: Dezeen
Річ у тім, що район Baby Point є одним з історичних в місті.
Район Baby Point зараз вивчається як район збереження спадщини в Торонто,
– пояснили в студії.
Так будівля виглядає ззаду / фото: Dezeen
Більшість змін, яких зазнала будівля, торкнулись задньої стіни. Спереду замінили лише вікна та відремонтували старий фасад.
Після ремонту кухня значно збільшилась в розмірах / фото: Dezeen
Будинок також зазнав розширення та зміни в плануванні, найгрунтовніша реновація відбулась в інтер'єрі.
На першому поверсі облаштували велику кухню з баром та їдальнею, а також вітальню із зоною відпочинку.
Інтер'єр будинку є мінімалістичним / фото: Dezeen
Меблі на замовлення були спроєктовані місцевим дизайнером Хайді Ерншо. На кухні присутні лише дерев'яні меблі, естетика яких покликана нагадувати рух мистецтв і ремесел. Вбудовані шафи з блідої та темної деревини доповнюють загальну картину.
Камін сильно виділяється в інтер'єрі / фото: Dezeen
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Загальна площа будинку становить 483 квадратних метри. Нагору, де розташовані спальні, ведуть сходи зі скляними поручнями. Стіни тут в білих тонах, що створює різкий контраст з кам'яними камінами.