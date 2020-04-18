В тропічному лісі Коста-Ріки з'явився "повітряний" будинок для туристів – яскраві фото

Біля міста Кагуїта, що в Коста-Ріці, посеред тропічного лісу архітектурна компанія звела гостьовий будиночок для туристів. Через свою мальовничість, місто приваблює численних прихильників серфінгу та пляжного відпочинку.

Будиночок піднятий над землею на кілька сантиметрів через загрозу підтоплення. Адже Карибський басейн відомий підвищеною вологістю повітря, та великою кількістю.

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Такий тип будівництва дуже поширений в Коста-Риці. Традиційно помешкання ставили на дерев'яні купи, але в цьому проєкті архітектори застосували сталеві опори.



На подвір'ї теж облаштований дерев'яний піддон / фото: Archdaily

Покрівля будинку та каркас стін зроблені з екологічних матеріалів. По всьому периметру помешкання облаштували скляні розсувні двері. Також біля однієї із стін під дахом натягнутий гамак.



Відпочинку в гамаку не зможе завадити навіть дощ / фото: Archdaily

Ще однією особливістю матеріалів, з яких зведено будинок є їхня столітня історія. Власник будинку врятував деревину старої споруди, яку напередодні розібрали у США.



Навколо Гестхаусу лише тропічний ліс та одна автомобільна дорога / фото: Archdaily

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Місто розташоване на березі Атлантичного океану