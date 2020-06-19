Будинок Hale Lana є проєктом, який висуває ідею райського житла на новий рівень. Цей сімейний будиночок на Великому острові Гаваї зовні нагадує групу павільйонів, які пов'язані спільною дерев'яною підлогою та низкою садів. Будівля ніби "нависає" над полями та густими садами. Також вся площа навколо будинку озеленена.

Помешкання займає місце між сильно озелененою територією та чудовим видом на океан, повідомляє Archdaily. Схоже: Відкритий будинок: в Мексиці побудували райське помешкання посеред пальм – фото Загалом площа приміщення становить майже 1600 квадратних метрів. Кінцевою метою дизайну було максимізувати зв'язок із гавайським кліматом та ландшафтом.

Будинок є доволі прозорим / Фото Archdaily Основний будинок обрамлений прозорими віконними стінами. Класичної форми дахи створюють навіси, під якими облаштовані тераси. Їх можна регулювати, що дозволяє таким чином встановлювати різні ступені приватності.

На території подвір'я розташований великий басейн / Фото Archdaily Меблі та елементи інтер'єру оформлені на замовлення та доповнюють архітектуру з тонкими гавайськими мотивами. Читайте також: Гірське будівництво: в Китаї з'єднали 5 будинків та перетворили їх у готель – фото

Довгі дахи дозволяють терасам залишатись сухими / Фото Archdaily