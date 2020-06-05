Розроблений Шеппардом Робсоном, дизайн екстер'єру створює видатне архітектурне доповнення та послідовність нових громадських просторів у діловому кварталі. Ця будівля стала найбільшим одиночним офісним приміщенням, а її фасад облицьований червоним алюмінієм.

Приміщення загалом передбачає 22 500 квадратних метрів гнучких офісних приміщень та 970 квадратних метрів торгових площ, пише Archdaily.

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Зовні будівля виділяється своїм фасадом. Архітектори використали червоний алюміній навколо вікон, сама будівля побудована з червоної цегли.



Будинку дали нове життя / Фото Archdaily

Створені органічним червоним барвником, кутові алюмінієві панелі мінімізують інтенсивність світла протягом дня.



Партер будівлі став громадським простором / Фото Archdaily

Перший поверх тут призначений для громадського життя, а інтер'єр спирається на англійські традиції, які злиті з промисловою спадщиною.



Нитки мають символічне значення / Фото Archdaily

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Родзинкою інтер'єру є дизайн рецепції. Там створили інсталяцію під назвою "Три тисячі ниток", як шана всіх рук, які беруть участь у розробці будівлі.