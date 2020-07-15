Відомі архітектурні видання Calvert Journal і ArchDaily продовжують колаборацію, яка присвячена висвітленню архітектурних проєктів родом з соціалізму. Будівлі спроєктовані архітекторами зі Східної та Центральної Європи в епоху панування на цих теренах комунізму. Пропонуємо читачам добірку тогочасних ексцентричних міських будівель.

Загалом видання покажуть 50 монументальних споруд ери соціалізму, повідомляє Archdaily.

Схоже: Перевернута піраміда та НЛО: 5 найкращих наукових споруд соціалістичної архітектури – фото

5 ексцентричних будівель з соціалістичних держав

Банк Грузії / Тбілісі, Грузія



Раніше в будівлі розташовувалось міністерство будівництва автомобільних доріг / Фото Archdaily

Будівля вважається однією з найбільш унікальних будівель, які були зведені в Радянському Союзі. Архітектори прагнули створити "космічний будинок". Споруда складається з 6 окремих "юнітів", які розташовані в різних положеннях відносно до основи.

Автобусна станція / Раздан, Вірменія



Станція була побудована у 1978 році / Фото Archdaily

Центральний автовокзал "Раздан" виступає як занедбаний символ "нафталінової імперії" в країні. Сама по собі вежа є скляним циліндром, який пронизаний трикутними бетонними плитами навколо. Такі плити надають проєкту динаміки та неповторної характеристики.

Весільний палац / Алмати, Казахстан



"Жас-Отау" був побудований у 1971 році / Фото Archdaily

Будівля розташована на вершині пагорба. Кругла споруда має скляний фасад від підлоги до стелі, а на його північному фасаді є грандіозна фреска молодої пари, величні білі коні та водоспад. Інтер'єр, який донині використовується як місце для проведення весіль, містить мармурові колони, та орнаментовані балюстради.

Центральний поштовий офіс / Скоп'є, Північна Македонія



Сьогодні будівля ніяк не використовується / Фото Archdaily

Модерністська споруда була повністю авангардною та футуристичною для населення Скоп'є в той час. Загалом масивна будівля була побудована у три етапи. Також проєкт містить кубістські фрески македонського художника Борко Лазецького. Однак після руйнівної пожежі у 2013 році фрески та куполи були знищені, а будівлю закрили.

Будівля державного архіву / Баку, Азербайджан



Будівля досі відіграє велику роль в житті азербайджанського народу / Фото Archdaily

Монументальне приміщення державного архіву була побудована в 1977 році архітекторами Юзефом Кадимовим і Чафігою Зейналовою. У блоковій будівлі присутні сліди радянського реалізму та модернізму.

Читайте також: Грандіозні бібліотеки: 5 споруд у стилі соціалістичного монументалізму – фото

Споруда візуально поділяється на дві частини: нижню (перші 2-3 поверхи), яка всіяна вікнами. Та верхню частину, яка практично немає отворів.