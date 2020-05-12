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Вежа-мікрорайон: в Китаї побудують пару хмарочосів, які стануть "стисненим містом" – фото

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Будівництво триватиме 4 роки
Будівництво триватиме 4 роки / Archdaily

Архітектурна компанія OMA побудує в місті Шеньчжень, що в Китаї, глобальний торговий центр, який повинен стати прототипом автономного "стисненого міста". Проєкт складається з двох, поєднаних між собою веж, де буде все необхідне для комфортного життя.

Загальна площа усіх поверхонь комплексу становить 360 тисяч квадратних метрів, пише Archdaily.

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За задумом авторів проєкту, нові вежі кинуть виклик звичним для нас урбаністичним поділам на райони та мікрорайони. Термін завершення будівництва – 2024 рік.


Так виглядає візуалізація проєкту / фото: Archdaily

Будинок розташується на перехресті двох головних доріг, трьох ліній метрополітену та автобусного терміналу.


Всередині розмістять все необхідне / фото: Archdaily

Вежі будуть з'єднані між собою мостом, а внизу розташують прибудову у вигляді куба, що нависає над землею та візуально поєднує будівлі.


Архітектори акцентують увагу на двох елементах / фото: Archdaily

Тераси на даху та фасаді слугуватимуть як громадський парк для мешканців.

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Тривимірна вежа утворює публічну платформу та оглядовий майданчик. Крім того, "гнучкість" небесного мосту дозволить тут розміщувати сади, художні інсталяції чи заходи.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Китай Дім Інновації будівництва
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Хмарочос з хвилястим фасадом: фото житлової багатоповерхівки в Нью-Йорку
8 травня
 