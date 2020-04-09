Ви захочете тут жити: креативне дизайнерське рішення для еко-френдлі будиночка – фото

Розташований на вузькій ділянці у Австралії (Мельбурн), Зелений Дім був натхненний зв'язком клієнта з ландшафтом і сам по собі – інноваційне використання принципів звичайного дизайну екстер'єру та інтер'єру.

Архітектори розповіли, як змогли втілити такий доволі шалений проєкт у життя. Їм довелось зруйнували північну стіну будинку та створити двір із вікнами. Про будинок нестандартних форм розповідає видання Archdaily.

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Архітектори: Zen Architects

Загальна площа об'єкту: 132,0 квадратних метра

Виробники: Enviroshop, Radial Timbers

Країна: Австралія

Листяні насадження надають достатньо тіні влітку, з додатковими рослинами, інтегрованими на всій ділянці, щоб поліпшити якість повітря в приміщенні.



Зверніть увагу на форму стелі / фото: Emma Cross

Піднятий над навколишніми дахами та розташований на балдахінах, даховий сад виступає оазою міського середовища.



Архітектура будинку створює теплу атмосферу / фото: Emma Cross

Пасивне опалення забезпечує двоповерхова порожнеча націлена на північ, яка дозволяє сонцю проникати глибоко в будинок, нагріваючи бетонну підлогу та стіни.



Архітектори використали цілковито інший підхід до опалення / фото: Emma Cross

Пасивне охолодження здійснюється завдяки вікнам, розташованими так, аби "ловити вітер". Кінцевим результатом є живий, дихаючий, суцільний простір, який приносить не лише комфорт, а й естетичне задоволення.

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