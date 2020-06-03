Іспанська архітектурна студія Studio Wet побудувала лінійний будинок за фасадом з керамічної цегли та під єдиним дахом у селі Алосно. Будинок займає всю ділянку довжиною 40 метрів, але лише сім метрів завширшки. Проєктування в ширину було бажанням клієнта.

Studio Wet переорієнтували будинок, щоб зробити довгий фасад передньою частиною будинку, тоді як короткий фасад, де розташовані вхідні двері будинку, який раніше знаходився на ділянці, зараз є гаражем, пише видання Deezen.

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У будинку всі кімнати будинку розташовані лінійно. Вхідні двері відкриваються на великий внутрішній дворик, який розділяє гараж від житлових приміщень будинку. Поряд із цим внутрішнім двориком розташована кухня та обідня зона відпочинку, чотири спальні вирівняні уздовж фасаду будинку.



Будинок суттєво відрізняється на фоні інших / фото: Deezen

Будинок обкладений керамічною цеглою, поєднавши плоскі та вигнуті цегли, використані по всьому фасаду – вздовх 40 метрів.



Всередині дому лише маленьке подвір'я / фото: Deezen

Дизайнери вибрали цеглу, як альтернативу стандартним фасадам з білим вимиванням у селі, але й підбирали такий варіант, який також вписується в історію району.

Протягом всього проєкту Studio Wet мали на меті створити чітко влаштований будинок, який мав єдине бачення стилю.