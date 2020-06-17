В місті Туркуен, що у Франції поряд із бельгійським кордоном побудували сучасний поліцейський відділок. Нова будівля зовні схожа на готель з білим армованим фасадом. Інтер'єр в приміщенні теж виконаний в світлих тонах.

Місто розташоване поряд з бельгійським кордоном, повідомляє Archdaily.

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Нова будівля має на меті "втілити республіканську ідею та представити владу, забезпечити і заспокоїти часом тендітну громадськість, а також запропонувати поліцейським комфортні та безпечні умови праці".



Будівля повинна стати відкритішою / Фото Archdaily

За словами архітекторів, будівля сприймається як скульптурна, однорідне і вишукане приміщення. Узгодженість та імідж чітко виражають її статус, водночас поновлюючи імідж поліцейського відділення. Це підтверджує важливість його статусу як музею чи культурного об'єкта.



Зсередини будівля теж зроблена у світлих тонах / Фото Archdaily

Проєкт є кількаповерховим та має квадратну форму. Облицьована з усіх боків білою металевою обшивкою, складеною з модульних панелей, які пронизані тонкими планками, будівля спирається на цегляну основу, яка перегукується з будівельними традиціями Північної Франції.

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Поряд з відділком розташований парк / Фото Archdaily