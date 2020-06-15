На півострові Юкатан, що в Мексиці, місцева архітектурна студія звела бетонний будинок у вигляді літери "Г". Помешкання розташоване просто посеред джунглів неподалік океану, а його особливістю є відсутність більшості стін та наявність басейну просто на даху.

Двоповерховий будинок побудували у біосферному заповіднику Сіан-Каан, що неподалік міста Тулум, пише Dezeen.

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Каркас самого будинку тут зведений з бетону з блакитним пігментом. Він реагує на сонце та змінює кольори, що варіюються від синього до рожевого.



Океан розташований в кількох десятках метрів від будівлі / Фото Dezeen

Будинок також піднятий над землею на хрестоподібних колонах, щоб не завдати шкоди екосистемі під ним.



Перший поверх розташований над землею / Фото Dezeen

На першому поверсі тут розташована кухня, їдальня та вітальня відкритого плану. Також тут є чотири спальні та три санвузли. Саме з першого поверху можна зайти в бетонну вежу, яка служить місцем медитації.

Підлога тут покрита місцевим деревом, а дерев'яний дах затінює територію навколо будинку разом з джакузі біля кухні. Частина стін тут складається з дерев'яних дверцят – така технологія робить помешкання відкритим та створює відмінну вентиляцію.



Джакузі затінене дерев'яним настилом / Фото Dezeen

Піднімаючи та опускаючи ці важкі двері, відкрита та прозора резиденція перетворюється на міцну закриту коробку – пояснили в архітектурній фірмі.



Спіральні сходи пронизують усю будівлю / Фото Dezeen

В одному з кінців будинку розташовані бетонні спіральні сходи, які ведуть до великої тераси на даху з басейном та їдальнею на свіжому повітрі.

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Поміж іншого на терасі на даху є басейн / Фото Dezeen