Найбільша в Європі компанія покрівельних матеріалів BMI Group розкриває можливості "синіх" та "зелених" дахів. Маються на увазі екологічні розробки, які дозволяють збирати дощову воду, уникати перегріву приміщень та вирощувати їжу. Більше про переваги таких технологій та фото дахів – в матеріалі.

BMI провели власне дослідження, яке наочно показало переваги екологічних дахів, повідомляє Dezeen.

До теми: Дах-сад, який збирає дощову воду: в Лондоні побудували екологічне житло – фото

Насправді і "сині" і "зелені" дахи зовні нагадують звичайний газон на даху. Різниця у функціях – так званий "синій" дах складається з короткого газону зі складною дренажною системою. В його функції входить збір води у спеціальні резервуари, яку потім використовують в побутових потребах.



Класичний приклад "синього" даху / Фото Dezeen

"Зелений" дах має масштабніші насадження та товстий шар грунту. Такі дахи найчастіше виконують функцію парку для мешканців будинку. Часто "зелені" дахи більше нагадують ліси чи городи на дахах багатоповерхових або і приватних будинків.



Зелені мають дещо іншу функцію / Фото Dezeen

Проте, на думку фахівців покрівельної компанії, важливість екологічних дахів сьогодні недооцінена. Так, лише 25 відсотків архітекторів зацікавлені в покрівельних покриттях, що збільшують біорізноманіття та зелені насадження.



Втім, обидва дахи дозволяють уникнути перегріву приміщення / Фото Dezeen

Дахи історично були недостатньо використовуваною частиною будівлі,

– розповіли в BMI.



Найбільшим замовником сьогодні є Париж / Фото Dezeen

Цікаво: Екологічна піраміда: в Лондоні побудували житло з дахом у вигляді піраміди – фото

Компанія бере участь у кількох проєктах озеленення покрівель у Парижі, оскільки місто поставило за мету реалізувати 100 гектарів зелених дахів до кінця 2020 року.