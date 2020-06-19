В Піргосі, що на одному з грецьких островів, побудували будинок для відпочинку в фортечному стилі. Зовні він покритий земляною штукатуркою та оточений виноградниками. Зсередини будівлі відкривається чарівний вид на Егейське море. Саме житло звели на похилому майданчику, а форма фортеці повинна нагадувати старі грецькі замки.

Будиночок зводили для відпочинку власника від міської метушні, повідомляє Dezeen.

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Усі фрагменти архітектурної історії острова тонко поєднані та вбудовані в монолітну структуру приміщення,

– пояснили розробники будівлі.



В майбутньому будівлю можна буде розділити на кілька квартир / Фото Dezeen

Особливістю будівлі є можливість її розділити на окремі помешкання. На першому поверсі в першому крилі розмістилась кухня та вітальня з однією спальнею. В іншому крилі є друга спальня з мінікухнею.



Майже все подвір'я тут бетонне \ Фото Dezeen

На другому поверсі є три спальні та ще одна кухня. Також будинок має багато терас та балконів, а на подвір'ї розташований басейн.



Будинок служить дачею для власника / Фото Dezeen

Замість більш поширеної побілки фасаду, тут було використано земляний колір, а дерев'яний настил затінює зовнішній обідній стіл на одному з внутрішніх дворів.



З верхніх поверхів відкривається панорама на Егейське море / Фото Dezeen

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Кераміка, камінь та натуральне дерево були обрані для створення відчуття, що будинок є частиною природного ландшафту.