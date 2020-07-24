В горах поблизу міста Яремче, що на Прикарпатті, з'явились два ідентичні екологічні будиночки. Обидва мають трикутні гострі дахи, обшиті деревом мінімалістичні фасади і темне дахове покриття. Більше про стильні будиночки в Яремче – читайте в матеріалі.

Призначення цих споруд точно не відоме, повідомляє Дім 24.

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Поки не відомо чи здаватимуться будинки в оренду, проте їхнє розташування доволі вигідне. Так, приміщення побудували за межами гамірного центру карпатського міста, тож тут доволі тихо та красиво. Дістатись сюди можна вузькою польовою дорогою автомобілем, пішки чи на велосипеді.



Ділянка тут доволі вузька / журналістка 24 каналу Кандяк Олена

На невеличкій ділянці розміщено одразу два ідентичних помешкання. Обидва є невеликими, та імовірно вміщають лише найнеобхідніші кімнати. Передні стіни в будинках втоплені трохи вглиб фасаду та обшиті деревом. По боках розміщенні світильники, а окрім вхідних дверей тут є ще два невеликих вікна.



Ймовірно вздовж доріжки висадять більше рослин / Фото журналістка 24 каналу Кандяк Олена

Бокові стіни, як і стеля, обшиті темним металевим профілем, що додає будинкам вишуканості. Саме контраст між кольором дерева та металу робить будинки такими стильними.

Подвір'я тут встелене бетонними плитами, які формують доріжки, а на задніх дворах облаштовані невеликі криті веранди.



Позаду є ще один вхід / Фото журналістка 24 каналу Кандяк Олена

Ймовірно проєкт ще не до кінця завершений і роботи продовжуватимуться, проте перші результати вже вражають.

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