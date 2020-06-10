В Парижі зведуть 44-поверхову офісну будівлю. Фасад буде прозорим, а саме приміщення має на меті досягти зразкової екологічності з сильним акцентом на міську інтеграцію, енергетичні показники та комфорт в сучасних хмарочосах.

Загалом будівля матиме 40 тисяч квадратних метрів, пише Archdaily.

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Проєкт архітектори називають поєднанням трьох кристалів, які грають зі світлом. Зовні будівля нагадує людину – структура складається з голови, тіла і стопи.



Приміщення повинне нагадувати людину / Фото Archdaily

Також у вежі надається головне значення природі: великі парники всередині сприяють аурі та екологічності будівлі. До цих теплиць на всіх поверхах можна отримати прямий доступ з офісних приміщень.



Нагорі розташовані великі зали / Фото Archdaily

За призначенням будівлю розділили на три частини:

"Тіло" вежі – основна частина, де всі поверхи відведені офісним приміщенням.

"Ступні" – нижня частина, де розміщуються такі послуги, як зони відкритого доступу, разом із шоу-румом.

"Голова" – найвищі поверхи, розташовані у верхній заскленій призмі. Тут розміщені приймальні зали, місця для зустрічей та зона для конференцій з панорамним видом.



Теплиці є на кожному поверсі / Фото Archdaily

Екологічність будівлі також підкреслює прозорий фасад, який дозволяє економити на освітленні.

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Навколо багато офісних будівель / Фото Archdaily