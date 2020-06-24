В місті Сяола-Крік, що неподалік Ічану в Китаї, місцева архітектурна компанія реконструювала стару військову фабрику. Після реновації величезний покинутий завод стане відпочинковим комплексом. Особливістю нового проєкту є зовнішній вигляд головної споруди – миска з ложкою.

Військова фабрика була закрита та закинута ще у 90-роках минулого століття, повідомляє Archdaily.

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Загалом проєкт охоплює площу близько 3 гектарів, а сама будівельна площа становить близько 13000 квадратних метрів.



Західний Китай відзначається своїм чистим повітрям / Фото Archdaily

З розвитком економіки Китаю та промисловими перетвореннями у 90-х роках більшість цих арсеналів були закриті та покинуті. Комплекс розташований у мальовничій долині тамтешньої річки. Раніше тут виготовляли протигази, проте потім завод став непотрібним.

Сьогодні тут планується величезний відпочинковий комплекс з торговими зонами та готельними номерами. Технологія будівництва тут вирізняється щебеневою кладкою, цегляною стіною та збірною бетонною підлогою.



"Миска" стала окрасою усього комплексу / Фото Archdaily

Цікаво, що усі приміщення зберігаються, проте кардинально змінюють своє призначення. Так, гуртожиток тут перетворюють на номери готелів, оригінальну котельню на аудиторію, колишню офісну будівлю та кімнати обладнання на ресторан, приймальний центр, та інше.



Так виглядав завод раніше / Фото Archdaily

Таким чином старі будівлі використовують для формування простору, а нові приміщення будуть контрастувати зі старими приміщеннями.

Окрасою нового комплексу є будівля, яка зовні схожа на миску з ложкою. Такого ефекту архітектори домоглись за рахунок створення проєкту у формі кола, з якого виступає металева конструкція.

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