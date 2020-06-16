Гуртожиток від Лозаннського університету повинен вже з нового навчального року прийняти студентів. Будований для спортсменів, які брали участь у молодіжних Олімпійських іграх в Лозанні в січні 2020 року, сьогодні приміщення переобладнують для майже 1000 студентів та академічних гостей. Головна особливість будівлі – зовні вона нагадує стадіон.

У будівельної команди було 900 днів, щоб побудувати 900 номерів, повідомляє Archdaily.

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Під час проведення Олімпіади, незвичне планування будівлі спонукало різні національні команди спілкуватися один з одним, оскільки спортсмени скористувалися майже 3-кілометровою спіральною доріжкою для тренувань у внутрішньому дворі.



Споруда стане частиною студентського кампуса / Фото Archdaily

Пізніше, в березні 2020 року у відповідь на кризу, пов'язану з COVID-19, комплекс Vortex був швидко наданий медичному персоналу лікарень міста, а вже з липня цього року будівлю остаточно переобладнають під гуртожиток.



Загалом гуртожиток вміщатиме близько тисячі студентів / Фото Archdaily

Завдяки масштабним габаритам нової будівлі, її можна трактувати і як додаток до університетського містечка, і як елемент ландшафту сам по собі,

– розповіли проєктанти.



Студенти також матимуть доступ до даху / Фото Archdaily

Усі кімнати тут розташовуються по колу та мають балкон, який виходить у внутрішній двір. Таке планування забезпечує обстановку, де люди можуть зустрічатися та спілкуватися.

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Внутрішній двір тут обладнаний для тренувань / Фото Archdaily