В Колорадо нещодавно відкрився музей Олімпійського і Паралімпійського спорту США. Дизайн, розроблений архітектурною фірмою Diller Scofidio + Renfro, зробив будівлю більше схожою на великий стадіон. Більше про один з найбільш інклюзивних музеїв у світі – читайте в матеріалі.

Окрім виставкових залів музей пропонує аудиторії та простори для подій, повідомляє Dezeen.

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Музей складається зі скляного склепіння, яке загорнуте в сталь, тому вікна тут простягаються просто до стелі.



Зовні будівля не схожа на музей / Фото Dezeen

Ми задумали металеве покриття як майже як одяг, який був трохи схожий на костюм спортсмена-олімпійця, розтягнутий над будовою,

– розповів один з розробників.



З верхніх терас відкривається вид на гори / Фото Dezeen

Конструкція складається з 9000 ромбоподібних панелей, які трохи підіймаються в центрі, щоб створити гру фасаду і світла.



Лише один поверх тут має площу у 6 тисяч квадратних метрів / Фото Dezeen

Гладкі підлоги, пристосовані до інвалідних візків, скляні огородження, що забезпечують видимість з невеликої висоти, лавочки зі спеціальними ручками, та пересувні сидіння для кафе – робить музей одним з найбільш інклюзивних у світі.



Перший поверх має великий вестибюль / Фото Dezeen

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Головний вестибюль тут складається з гігантських білих металевих елементів з перфорацією внизу. Окрім двох поверхів просторів, музей також містить додаткову будівлю, яка служить рестораном.