Викладач побудував крихітний будиночок в центрі Токіо, щоб швидше приходити на роботу – фото

Викладач одного з токійських університетів мешкає за містом та щодня повинен долати 40 кілометрів, щоб дістатись на роботу. Тож замісто того, щоб витрачати час на щоденні поїздки чоловік побудував крихітний будиночок в центрі міста.

Викладачу виділили дуже маленьку ділянку в Токіо – 31,41 метра квадратних. Повноцінний будинок на такій площі побудувати майже нереально. Проте чоловік вирішив спробувати, пише Archdaily.

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Викладач побудував будинок на 18 квадратних метрів та розповідає, що такої площі цілком досить навіть для великої сім'ї.



Всередині є три окремі зони / фото: Archdaily

Для комфортного життя сімейній парі були необхідні лише кілька речей: щовечора приймати ванну, слухати колекцію записів дисків, їсти рис, відварений у земляному горщику, та читати улюблені книги.



Кухня теж обладнана усім необхідним / фото: Archdaily

Дах помешкання сконструйований таким чином, щоб він міг пропускати сонячне світло та не протікати. Всередині простір поділений на три зони: їдальня, кухні та спальня. Меблі тут також адаптовані під площу.



Інженерне рішення допомогло отримувати більше світла / фото: Archdaily

На передній вулиці є клумба, тому ми насолоджуємось нею як нашим садом. У цьому будинку ми відчуваємо місто дуже близько. Ми дуже здивовані, як приємно спілкуватися з містом,

– розповів власник помешкання.



Ванна винесена на задній двір помешкання / фото: Archdaily

Сім'я мешкає в цьому будинку з понеділка по п'ятницю, а на вихідні подружжя їздить до своєї великої заміської вілли.

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