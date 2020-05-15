Вілла-печера або як переробити старе житло в сучасне та креативне помешкання – фото

Італійська архітектурна компанія спроєктувала та втілила в життя проєкт сучасного будинку з монолітного бетону на місті маленької вілли. Нове помешкання розташоване на березі моря на італійському острові Сардинія.

Новий проєкт суттєво розширив житловий простір для власника та покращив видимість морських пейзажів, які губляться через не надто вигідне розташування ділянки, пише Archdaily.

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Архітектори хотіли звести таке житло, яке б вдало вписувалось в навколишній кам'янистий ландшафт. Саме тому було прийняте рішення про використання монолітного бетону під час будівництва.



Входи тут схожі на печери / фото: Archdaily

Технічно будівля є двоповерховою, але класичний закритий поверх тут лише один. Рівень цокольного поверху був порожнистий, тому тут вирішили облаштувати гараж, а також терасу та сад, які відкривають краєвид на море.



Ділянка розташована в другій береговій лінії / фото: Archdaily

Планування тут не є звичайним. Справжній вхід – це двір. Проте в будинку загалом три під'їзди, два з яких зовні нагадують вхід до печери. Усі кімнати всередині розставлені навколо головного подвір'я півколом. У розпорядженні власників зал, їдальня, вітальня та кабінет.



В інтер'єрі переважають сірі та білі кольори / фото: Archdaily

До того ж в будинку багато відкритих просторів, терас, внутрішніх дворів та ванних кімнат. Сходи дають ведуть на дах, частина якого викладена у вигляді тераси, решта покрита зеленню, яка допомагає будівлі зливатись з навколишнім середовищем.

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