Студія архітектури Chybik + Kristof розробила дизайн виноробного заводу на півдні Чехії. Будівля розташована просто посеред виноградної плантації, а дах перетворений на театр під відкритим небом. Більше про виноробний завод – читайте в матеріалі.

Бетонний завод на винограднику поблизу села Добшице був розроблений для Лахофера – одного з найбільших виробників вина в Чехії, пише Dezeen.

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Студія розробляла дизайн відштовхуючись від архітектури традиційних моравських виноробних заводів.



Нагору ведуть зручні зовнішні сходи / Фото Dezeen

Структура займає 3900 квадратних метрів і складається з трьох взаємопов'язаних приміщень: виноробного закладу, адміністративного простору та центру для відвідувачів із дегустаційною кімнатою.



Дегустаційні кімнати мають склепінчасту форму / Фото Dezeen

Над самим приміщенням архітектори додали терасу, яка має виконувати функції амфітеатру. Тут планують проводити культурні заходи, театральні вистави та урочистості з нагоди збору урожаю винограду.



Нагорі часто проводять різні заходи / Фото Dezeen

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В кімнаті для дегустації вин вирішили встановити прозору стіну, через яку видно плантацію. Сама продукція, звісно, зберігається у погребі.

Дивіться більше фото виноробного заводу з Чехії: