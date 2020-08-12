Аж 18 нових апартаментів побудували для гостей та ретельно розробили таким чином, щоб вони вписувались у ландшафтну структуру садиби, доповнюючи навколишнє середовище. Особливий акцент зробили на збереження характеру ансамблю фермерського будинку та підтримку його масштабу.

Своєрідне "зелене серце", яке, як і сауна у формі яблук, плавно інтегрується у ландшафт. Оздоровчий заклад – нова центральна частина готелю, не має фасаду на північному боці, натомість він вписується у природний зелений схил, пише видання Archdaily.

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Вхід у новий спа-центр – це вигнута напіввідкрита бетонна оболонка, яка прилегла до ландшафту та розроблена приголомшливим порталом зі старого дерева.



Вхід до комплексу круглої форми та оброблений деревом / Фото Archdaily

Південна частина оздоровчого простору, з іншого боку – скляний і сталевий фасад, який зникає під ковдрою зелені на даху. Сталевий навіс, на якому розташовані запашні квіти жасмину, виступає територією, де вирощують яблука.



На території житлового комплеку розкішні сади / Фото Archdaily

Гамаки з пухнастими подушками, які також можна побачити в оздоровчій зоні, надають спокійний, заміський колорит.



Всередині дому є відпочинкова зона із каміном / Фото Archdaily

Природа та особливості регіону відіграють важливу роль в дизайні інтер'єру. Дерев'яна обшивка, фрезерування та грубі натуральні волокна використовуються у всьому внутрішньому декорі – матеріали проходять червоною ниткою по всіх приміщеннях.

Більше фото стильного та сучасного житлового комплексу: