Висячі сади: в Мексиці побудували будинки-близнюки у вигляді сходів – фото
В Мексиці побудували два житлові будинки-близнюки. Окрім квартир різної ціни та рівня комфорту, багатоповерхівки пропонують тераси та джакузі на даху, а також "висячі" сади майже на кожному поверсі. Сама форма споруд і взагалі нагадує сходи в небо.
Через незвичну форму будинків, планування кожної квартири є унікальним, повідомляє Archdaily.
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Загалом дві восьмиповерхові будівлі вміщатимуть 16 квартир з терасами та висячими садами та 4 двоповерхові таунхауси.
Таунхауси розташовуються на верхніх поверхах / Фото Archdaily
На першому поверсі тут буде вестибюль та паркінг. Також обидві вежі огорнуті зеленню на даху, також тут є джакузі та оглядова платформа з видом на вулкани Пуебла, піраміду Чолули та пагорб Сан-Хуан.
Кожна квартира тут має різне планування / Фото Archdaily
Форма у вигляді сходів дозволяє будинку максимально використовувати сонячне світло. Також на кожному поверсі встановлені системи збору дощової води, а на «сходинках» розміщені сади.
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Подвір'я біля будинку пропонує мешканцям дитячий майданчик та батут.
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