Віє спекою: фото традиційного мексиканського житла з сучасним інтер'єром

Будинок в традиційному мексиканському стилі розташований на пагорбі з видом на океан. Житло має сучасний дизайн інтер'єру, велику терасу на даху та басейн на передньому дворі. Будівля гармонійно вписується в пустельний ландшафт.

Житло розташоване далеко від комунікацій. Найближча асфальтована дорога за 9 кілометрів від будівлі, пише Archdaily.

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Покрівля помешкання вкрита черепицею, а внутрішній простір кухні та вітальні поєднаний з подвір'ям. Всередину можна потрапити через велику арку. Вікна кухні відкривають панорамний краєвид на східну сторону і невеликий внутрішній дворик.



Неподалік будинку є невеликий басейн / Фото Archdaily

З іншого боку розташовані дві спальні та дві ванни, одна з яких зроблена тут просто неба. Також всередині є гараж, гостьовий будинок та невелика художня студія.

Поєднання традиційних та сучасних будівельних матеріалів роблять будинок особливим. Традиційні товсті земляні стіни мають багато переваг у посушливому кліматі. Саме ці стіни дозволяють регулювати температуру.



На даху будинку є простора тераса з панорамою океану / Фото Archdaily

Взимку стіни утримуватимуть тепло, а влітку охолоджуватимуть його, підтримуючи всередині комфортну температуру протягом усього року.

Попри традиційний екстер'єр житла, інтер'єр тут сучасний та містить рівні лінії, які характерні для мінімалізму.

Подвір'я будинку зливається з ландшафтом, оскільки природні пустельні рослини, в прямому сенсі посаджені всередині внутрішніх дворів і у навколишніх просторах.

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