Вплив коронавірусу на світ дизайну та архітектури в конкретних цифрах – деталі

За три місяці карантину, викликаного пандемією коронавірусу, світ безповоротно змінився. Звісно певний вплив вона мала і на світ архітектури. З масовим скасуванням подій, тривалою паузою або і зупинкою проєктів, різким переходом до роботи з дому, численними збоями, світ, як галузь перевернута з ніг на голову. Як коронавірус вплинув на архітектуру та дизайн в цифрах – читайте в матеріалі.

Сьогодні деякі країни почали відкривати кордони та реанімувати економіку, тож саме час підбити перші підсумки, пише "Bussines of Home".

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Як пандемія вплинула на світ дизайну та архітектури в цифрах

У США опитали архітекторів та дизайнерів / фото: Unsplash

2 – саме стільки разів переносили одну з найбільших виставок дизайнерських проєктів у світі High Point Market. Спочатку її перенесли в середині березня, а вже через місяць остаточно скасували. Це історична подія, адже до 2020 року High Point Market скасовували лише одного разу – в розпал Другої світової війни.

754 – кількість відсотків на скільки знизилась ціна акцій одного з найбільших продавців меблів та товарів для дому Wayfair. Для компанії це стало історичним мінімумом і призвело до звільнення 550 працівників.

51 – відсоток архітекторів та дизайнерів, які пристосувались до умов роботи з дому. Проте саме така кількість працівників цієї галузі повідомила, що пандемія серйозно вплинула на їхню роботу.

Робота з дому часто є малопродуктивною / фото: Unsplash

3-6 – кількість місяців, на думку дизайнерів, які знадобляться для повернення до звичного ритму, якби пандемія закінчилась вже сьогодні. Працівники з багаторічним досвідом вважають, що знадобиться ще більше часу.

77 – саме стільки відсотків дизайнерів та архітекторів заявили, що їхні проєкти були відкладені або скасовані в перший квартал 2020 року.

Багато проєктів були скасовані або відкладені / фото: Unsplash

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1 200 000 – саме стільки архітектурних проєктів стартували в березні-квітні лише у США. Єдина позитивна новина, яку архітектори передавали з уст в уста під час карантину.