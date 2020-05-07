Вплив індустріалізму: в Польщі побудували багатоповерхівку з маленьким бюджетом – фото

В місті Катовіце, що є столицею видобутку вугілля в Польщі, архітектори побудували модерністську багатоповерхівку. Фасад вирішили зробити чорним, а вікна білими – все для того, щоб не вирізнятись від навколишніх будівель.

Річ у тім, що більшість будинків в Катовіцах світлих тонів, але через забрудненість повітря в місті, з часом вони ставали темними. Саме таке спостереження стало ідейним натхненням для проєкту, пише Archdaily.

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Ми взяли основні риси із сусідньої довоєнної будівлі: брудний штукатурний колір, цокольний поверх, типовий для навколишніх будівель, та балкон для кожної квартири,

– розповідає один з розробників проєкту.



Цокольний поверх тут обрамлений дешевим алюмінієм / фото: Archdaily

Бюджет проєкту був надзвичайно низьким. Інвестор виділив кошти лише на дешеву обробку – пінопласт, штукатурку, білі пластикові вікна, та на балкони, які мали бути сховищем для невеликих квартир.



Інтер'єр тут виконаний в індустріальному стилі / фото: Archdaily

Балкон тут стане продовженням квартири, одночасно забезпечуючи приватність, яку жителі швидко оцінили, використовуючи її для відпочинку або складу речей.



Дехто використовує балкон як склад / фото: Archdaily

Сам будинок розташований в центрі міста та за ідеєю, повинен вдихнути нове життя в індустріальне поселення.

Те, що здавалося недоліком, перетворилося на надбання проєкту, оскільки білі вікна у поєднанні з вугільним чорним кольором фасаду стало впізнаваним елементом будівлі.



Сходові клітки виконали в індустріальному стилі / фото: Archdaily

Основа будівлі оброблена дешевим алюмінієвим листом, який поступово стане заплямованим. Також будівля обладнана установками, що мінімізують споживання енергії та живляться від екологічної муніципальної мережі.



Дах в будинку є екологічним / фото: Archdaily

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Попри обмежений бюджет, дах був розроблений як зелений – він вбирає пил і смог, а також покращує мікроклімат.