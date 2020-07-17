У польському місті Вроцлав історичну будівлю на острові Содова, що в центрі міста, перетворять на місце проведення заходів, зал харчування, кафе та коворкінг. Будівля була побудована ще у XIX столітті, тому її фасад планують зберегти. Втім, на даху облаштують величезну скляну терасу.

З тераси добре видно весь центр міста, повідомляє Archdaily.

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Острів Слодова має важку історію – річ у тім, що ця споруда є єдиною спорудою, яка вціліла після Другої світової війни. Проте острів сьогодні став місцем зустрічі молоді міста та великою парковою зоною.



Весь центр Вроцлава розташований на островах / Фото Archdaily

Будівля збереже старий строгий фасад, проте одна з частин матиме повністю скляне доповнення, де планують розмістити кафе.

Цей кінець будівлі є прозорим, сучасним та привабливим з триповерховою скляною стіною, що відкривається до парку. Таким чином ми демонструємо великі фрески польської художниці Аліції Бялої,

– розповідають архітектори.



Будівля буде об'єднувати усі вікові групи / Фото Archdaily

Вікна на прибудові повторюють отвори на історичному фасаді, стаючи ширшими та прозорішими ближче до краю будівлі. Крім кафе та їдальні, решта будівлі площею 4500 квадратних метрів займають офісні приміщення. На верхньому поверсі є тераса просто неба, яка захищена скляними стінами з усіх боків.



З тераси добре видно майже увесь центр міста / Фото Archdaily

Ми намагалися зрозуміти унікальний характер місця, його історію та потенціал. І творчі громади, і молодий бізнес знайдуть тут своє місце,

– розповів генеральний директор будівлі.

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